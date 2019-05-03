В Феодосии люди упали с воздушного шара, ребёнка унесло в корзине

Феодосия, Крым, , 12:14 — REGNUM Ребёнка 12-ти лет протащило в корзине воздушного шара, из которого до этого выпали трое взрослых. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Крым.

Происшествие случилось 3 мая в 07:30 по местному времени в городе Феодосия во время фестиваля воздухоплавания. Семья из двух взрослых и ребёнка каталась на воздушном шаре в сопровождении инструктор.

Во время приземления шара из корзины выпали трое взрослых, а оставшегося в корзине ребёнка начало уносить ветром в сторону Феодосийского залива.

К месту ЧП для оказания помощи прибыли представители экстренных служб, на воде перехватить шар с девочкой приготовились спасатели на катере. В готовности к взлёту находился вертолёт МЧС.

К счастью, помощь спасателей не понадобилась. Через некоторое время в горелке шара закончилось топливо, шар начал снижение и приземлился во дворе частного дома Феодосии примерно в километре от места ЧП.

В результате инцидента никто не пострадал.

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