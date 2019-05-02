В Париже российскую журналистку ударили полицейские

Париж, , 02:48 — REGNUM Российская журналистка Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской демонстрации в Париже, пострадала от действий полиции. Корреспондента РИА Новости ударили дубинкой.

Журналистка снимала происходящее на камеру мобильного телефона. Полицейские пытались разогнать хулиганов с помощью ударов дубинками. Корреспондента также ударили по голове и по руке, хотя на ней была повязка с надписью «Пресса» и каска с такой же наклейкой.

Девушке пришли на помощь волонтеры-медики. Иванову доставили в больницу, где медики определили у неё сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья. После рекомендаций по лечению пострадавшую отпустили домой.

Как сообщало ИА REGNUM, парижские полицейские задержали более 200 человек во время первомайской манифестации. Под стражей оказались 206 человек.

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