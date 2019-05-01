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ЮНИСЕФ: более 2 млн. жителей Анголы страдают от засухи

Происшествия

В засушливых районах не хватает пищи

ЮНИСЕФ: более 2 млн. жителей Анголы страдают от засухи
Oxfam East Africa
Засуха в Африке

Луанда, 1 мая 2019, 15:05 — REGNUM  Более 2,3 млн. жителей Анголы страдают от продовольственного кризиса, вызванного сильной засухой, передает информационное агентство Reuters.

Тысячи детей получают помощь вследствие недоедания, сообщается в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В январе 2019 года президент Анголы Жуан Лоренсу объявил чрезвычайное положение.

В северной провинции Кунене на границе с Намибией число людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, практически утроилось с 250 тысяч в январе до 850 тысяч в марте.

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Жара, засуха
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