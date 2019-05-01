ЮНИСЕФ: более 2 млн. жителей Анголы страдают от засухи

Луанда, , 15:05 — REGNUM Более 2,3 млн. жителей Анголы страдают от продовольственного кризиса, вызванного сильной засухой, передает информационное агентство Reuters.

Тысячи детей получают помощь вследствие недоедания, сообщается в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В январе 2019 года президент Анголы Жуан Лоренсу объявил чрезвычайное положение.

В северной провинции Кунене на границе с Намибией число людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, практически утроилось с 250 тысяч в январе до 850 тысяч в марте.