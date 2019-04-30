Метрополитен Екатеринбурга оштрафовали после «экзамена» ФСБ

Екатеринбург, , 20:08 — REGNUM Руководство екатеринбургского метро оштрафовали на 200 тысяч рублей после обнаруженных дыр в системе безопасности метрополитена. Решение принял Свердловский областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

В свердловском управлении ФСБ решили проверить, удастся ли заминировать станции метро в условиях нынешней системы безопасности. 19 декабря 2018 года сотрудники службы смогли пронести мимо контролирующей аппаратуры муляжи бомб на четыре станции метро, три из которых удалось беспрепятственно «заминировать».

На основании обнаруженной дыры в безопасности было возбуждено административное дело. Руководство метрополитена обвинили в бездействии в связи с нарушением требований в сфере транспортной безопасности. В ответ представители МУП «Екатеринбургский метрополитен» попытался представить, что проверка ФСБ не могла быть основанием для административной ответственности, а на муляж бомбы не установлен запрет на пронос в метро.

Тем не менее, районный суд признал, что руководство метро ненадлежащим образом подходит к обеспечению транспортной безопасности. В МУПе обжаловали постановление о привлечении к административной ответственности, но областной суд сохранил в силе решение районных коллег.

Напомним, екатеринбургское метро иногда эвакуируют из-за ложных минирований. Порой жители города оставляют свои вещи и сумки, которые подозревают на взрывоопасность.

Кроме того, вещи пассажиров метро регулярно досматривают на входе. Такая мера безопасности действует в «подземке» уже больше года.

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