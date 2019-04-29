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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Греции

Происшествия

Сведений о разрушениях и пострадавших не приводится

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Греции
Angelo Giordano
Трещина в земле

Карпатос, Греция, 29 апреля 2019, 09:38 — REGNUM  В Греции произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает 29 апреля AMNA.

По данным издания, подземные толчки были зафиксированы в 7:43 по местному времени (совпадает с мск). Очаг находился на глубине 10 км в 80 км западнее Карпатоса.

Сведений о разрушениях и пострадавших не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился в шести километрах к юго-западу от греческого города Итея.

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Землетрясения
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