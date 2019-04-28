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При падении автомобиля в реку в Ростовской области погибли пять человек

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 28 апреля, в 800 м. от г. Константиновска

При падении автомобиля в реку в Ростовской области погибли пять человек
Иван Шилов © ИА REGNUM
МЧС России

Константиновск, Ростовская область, 28 апреля 2019, 17:08 — REGNUM  Пять человек погибли при падении легкового автомобиля в реку в Ростовской области. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

ДТП произошло в воскресенье, 28 апреля, в 800 м. от г. Константиновска.

«Водитель автомобиля Киа … не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с берега в реку Дон, — говорится в сообщении. — В результате произошедшего водитель, а также 4 пассажира автомашины погибли».

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, проводят доследственную проверку.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области сообщила, что автомобиль с людьми упал в реку в городе Константиновск Ростовской области, в нём могут находится от трёх до пяти человек.

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