На Шри-Ланке задержаны двое организаторов серии терактов

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 13:06 — REGNUM Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о серии терактов на острове. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает портал Ada Deranaсо ссылкой на правоохранителей.

Задержаны, а затем арестованы братья Мохамед Саадик Абдул Хак и Мохамед Саахид Абдул Хак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в день празднования католической Пасхи на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Первые шесть взрывов практически одновременно прогремели в столице Шри-Ланки — Коломбо, а также в Негомбо и Баттикалоа. Из них три взрыва прогремели в католических церквях во время пасхальной службы. Седьмой взрыв прогремел в Дехивале, восьмой — в пригороде Коломбо. Затем ещё одна бомба была обнаружена на дороге, которая ведет в международный аэропорт.

В результате этих восьми взрывов погибли до 260 человек, более 500 получили ранения.

27 апреля в восточной части Шри-Ланки, в городе Калмунай прогремели еще три взрыва. Погибли 15 человек, в том числе шестеро детей.

Ответственность за теракт спустя продолжительное время взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позднее власти Шри-Ланки заявили, что в терактахучаствовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

Министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене заявил, что данная серия терактов была ответом исламистов на теракт в Новой Зеландии в марте 2019 года.