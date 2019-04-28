Разведка Британии предупреждает о готовящихся терактах ИГ* на курортах

Лондон, , 12:19 — REGNUM Разведслужбы Великобритании предупредили о возможных террористических актах боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на известных мировых курортах и в районе исторических памятников в «стиле нападений в Шри-Ланке». Об этом пишет газета The Sunday Telegraph.

Британская разведка считает, что террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после того, как потерпела сокрушительное поражение в Сирии и Ираке, перенесут акцент своей деятельности на совершение террористических актов в «уязвимых местах отдыха туристов» по всему миру.

В качестве возможных мест совершения терактов названа Индия, Мальдивы, туристические районы Кении и Танзании.

Отмечается, что лидеры террористов больше не озабочены вопросами координации и управления деятельности на Ближнем Востоке и дали указание «одиноким волкам джихада» проводить террористические атаки в местах массового скопления людей.