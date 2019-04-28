В Солнечногорском районе Подмосковья произошёл крупный пожар на складе

Солнечногорск, Московская область, , 11:58 — REGNUM Крупный пожар был локализован огнеборцами на территории промышленной зоны в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в ГУ МЧС по региону в 09:15 мск. Загорелся склад на территории промзоны в деревне Курилово Солнечногорского района. К моменту прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось горение склада, хозяйственной постройки и деревянных палетов. Площадь возгорания составила 824 кв. метра.

Пожар был локализован в 10:21 мск. Для борьбы с огнём привлечены 66 человек и 23 единицы техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предварительной причине пожара на распределительном складе торговой сети «Магнит» под Воронежем. Площадь пожара составила 42 тысячи квадратных метров.

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