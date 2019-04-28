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Названа предварительная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем

Происшествия

Склад сильно пострадал

Воронеж, 28 апреля 2019, 09:23 — REGNUM  Пожар на распределительном складе торговой сети «Магнит» в Воронежской области, мог начаться с верхних этажей стеллажей, на которых хранились товары. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил журналистам заместитель главы администрации Новоусманского района Воронежской области по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.

«Либо проводка, и от нее начали гореть верхние этажи стеллажей — от них огонь пошел, либо сама продукция», — заявил Колыванов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новоусманском районе Воронежской области сгорел склад, принадлежащий торговой сети «Магнит». Огонь полыхал на площади 42 тыс. квадратных метров, обрушилась крыша склада. В результатет пожара никто не погиб.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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