В Финском заливе перевернулся прогулочный катер

Санкт-Петербург, , 03:51 — REGNUM Восемь человек спасены с катера, потерпевшего крушение в Финском заливе. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Катер потерял ход и стал тонуть вечером 27 апреля. Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 21:30 по местному времени (совпадает с мск). Через 20 минут на место прибыли спасатели, поднявшие на борт пассажиров катера.

Судьба еще одного человека неизвестна, на месте происшествия продолжаются поиски.

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