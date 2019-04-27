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На Урале после гибели 6-летнего мальчика возбудили дело

Происшествия

Виновным, если их установят, грозит до шести лет

Североуральск, Свердловская область, 27 апреля 2019, 19:36 — REGNUM  В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Уголовное дело заведено по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и по неосторожности повлекли смерть человека. По этой статье максимальное наказание может быть до шести лет колонии.

Как ране сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в посёлке Калья под Североуральском. Мальчик умер 27 апреля несмотря на попытки медиков оказать ему помощь. Следствие установило. что днём 26 апреля ребёнок катался на металлической горки у дома, неудачно с неё упал и получил травму головы.

О семье ребёнка известно, что она является благополучной и на учёте в органах профилактики не состоит.

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Несчастные случаи с детьми
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