На Урале после гибели 6-летнего мальчика возбудили дело

Североуральск, Свердловская область, , 19:36 — REGNUM В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Уголовное дело заведено по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и по неосторожности повлекли смерть человека. По этой статье максимальное наказание может быть до шести лет колонии.

Как ране сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в посёлке Калья под Североуральском. Мальчик умер 27 апреля несмотря на попытки медиков оказать ему помощь. Следствие установило. что днём 26 апреля ребёнок катался на металлической горки у дома, неудачно с неё упал и получил травму головы.

О семье ребёнка известно, что она является благополучной и на учёте в органах профилактики не состоит.

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