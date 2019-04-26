Под Петербургом мужчина борцовским броском задержал насильника девушки

Мурино, Ленинградская область, , 18:19 — REGNUM Жители города Мурино в Ленинградской области самостоятельно задержали гражданина Узбекистана, который средь бела дня попытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку в подъезде одного из жилых домов днем 24 апреля.

Случайно ставший свидетелем преступления мужчина поспешил на помощь, догнал насильника на улице и применил против него борцовский приём, швырнув на землю. Как видно на видеозаписи с уличных камер видеонаблюдения, выложенной в соцсети, преступник сначала пытался сопротивляться и бежать, но был настигнут, а после броска на асфальт и нескольких тумаков оставил эти попытки. Рядом находились еще несколько местных жителей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти 26 апреля подтвердили, что подозреваемый был задержан при помощи неравнодушных граждан и передан оперативно прибывшим полицейским. 31-летний гражданин среднеазиатского государства, находящийся в Петербургском регионе без регистрации, действительно пытался изнасиловать 17-летнюю девушку.

Как уточнили в Следственном управлении СКР по Ленобласти, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на изнасилование несовершеннолетней».

«Поднимаясь по черной лестнице на свой этаж, на девушку было совершено нападение. Используя свое физическое превосходство, подозреваемый сбил девушку с ног и попытался изнасиловать. Действия нападавшего были пресечены очевидцем преступления», — отметили в органах СКР.

Подозреваемый допрошен, назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.

По данным Петростата, в первом квартале 2019 года в Ленобласти зафиксировано 12 случаев изнасилования и покушения на изнасилование. Это вдвое больше, чем за тот же период 2018 года.

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