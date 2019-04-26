На Урале после травмирования подростка бетонной плитой возбудили дело

Первоуральск, Свердловская область, , 14:12 — REGNUM В свердловском Первоуральске следственный отдел возбудил уголовное дело после травмирования 16-летнего юноши в заброшенном здании, где ранее располагалась школа-интернат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по факту халатности, уточнили в ведомстве. Если виновные будут установлены, то им грозит до пяти лет колонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подросток был травмирован вечером 25 апреля. На него упала бетонная плита. Сейчас он находится в больнице.

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