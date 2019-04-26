В Санкт-Петербурге пройдет заседание по делу «международного полицейского»

Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM 29 апреля в Московском районном суде Санкт-Петербурга пройдет заседание по уголовному делу «международного полицейского» Дмитрия Сбруева. Он подозревается в хищении 50 грузовых автомобилей у транспортной петербургской компании. Размер ущерба оценивается в 98 млн рублей. По словам председателя коллегии адвокатов «Комиссаров и партнеры» адвоката Андрея Комиссарова, вместо мошенничества, за которое Сбруев мог попасть за решетку на десять лет, его судят всего лишь за злоупотребление полномочиям. По оценкам экспертов, здесь явно не обошлось без коррупционной составляющей.

О задержании 43-летнего Дмитрия Сбруева стало известно в ноябре 2017 года. Как сообщала тогда «Фонтанка», при обыске у него изъяли крупную сумму денег, а также обнаружили удостоверение советника президента региона Международной ассоциации полицейских. Стражи прядка относятся к подобным документам с большим скепсисом, считая, что за громкими регалиями нередко кроются банальные аферисты, желающие иметь красивые «корочки». Сбруев подозревался в серьезном мошенничестве, связанном с хищением в крупной петербургской компании грузовых автомашин. В частности, в хищении имущества ООО «Ди энд эй Логистика» — компании, которая занималась международными перевозками и таможенным оформлением грузов. Компания была создана петербургским бизнесменом Андреем Герценом и Дмитрием Сбруевым в середине «нулевых». По словам Герцена, Сбруев решил стать единоличным хозяином бизнеса, а затем перебраться в США, для чего были нужны деньги.

По данным следствия, афера производилась в несколько этапов в 2013—2017 годы. По версии обвинения, используя должность гендиректора ООО «Ди энд эй Логистика», Сбруев подделал протокол общего собрания участников фирмы, согласно которому он и его партнер Герцен единогласно одобрили сделку по продаже 50 транспортных средств — тягачей и прицепов — стоимостью 98 млн рублей. На бумаге их купило ООО «Стратегия», а позже собственником грузовиков стал знакомый Сбруева Круглов. Последний сдал машины в аренду первоначальному владельцу — «Ди энд эй Логистика», а также подконтрольной Сбруеву фирме «Да Транспорт». Машины ездили по тому же маршруту, вот только бывший собственник, не получивший от продажи ни копейки, теперь сам платил за эксплуатацию, а деньги шли второй компании Сбруева. Вскоре у машин появилась новая владелица — Лидия Атанесова, мать одной из его подчиненных Виктории Никитиной из Новороссийска. Все эти действия привели к тому, что Андрей Герцен, владевший 50-процентной долей фирмы, утратил над фирмой контроль, а ООО «Ди энд эй Логистика» — обанкротилась.

«Надо сказать, что причастность Дмитрия Сбруева к афере на 98 млн рублей удалось доказать не без труда, — отметил Андрей Комиссаров, представляющий интересы Герцена. — К тому же тот объявил бывшему партнеру настоящую войну, завалив его и его родных исками, строча кляузы в различные инстанции, организовывая отправку поддельных писем с его электронных адресов, да и просто устраивая банальные подставы».

Так, рассказал адвокат, контролируемая Сбруевым оффшорная компания выдвинула иск к супруге Герцена Марине на полмиллиона евро. Выяснилось, что представленная фирмой в суд платежка о переводе женщине денег никогда не выдавалась эстонским банком, в котором у супруги бизнесмена даже не было счета. На самого Герцена Дмитрий Сбруев подал десятки заявлений в правоохранительные органы. Так, он утверждал, что партнер похитил 5 млн рублей денег из сейфа, расположенного в офисах их совместных фирм — ООО «Ди энд Эй Логистика» и ООО «НБА» на Английском проспекте. Как рассказал Андрей Комиссаров, хотя Андрей Герцен был собственником этих помещений, Сбруев выжил оттуда партнера, выставив у дверей сотрудников ЧОП. В итоге, предприниматель смог попасть лишь спустя полтора года. Герцену также поступали звонки с требованием денег, а также от девушек легкого поведения, чьи услуги он якобы заказал. Однако апогеем происходящего стал вызов Марины Герцен в ФСБ. Сотрудники спецслужбы продемонстрировали женщине заявление, в котором та якобы сообщила, что ее муж странно себя ведет — разговаривает на арабском языке, ездит к атомной станции, нюхает белый порошок и дежурит у окна с ружьем. В череде событий есть также и ночной обыск в квартире Герцена, проведенный сотрудниками СОБРа, после которого четверым детям бизнесмена пришлось прибегнуть к помощи психолога.

3 ноября 2017 года Московский районный суд Петербурга отправил Дмитрия Сбруева в СИЗО. Под стражей он пробыл меньше месяца, затем был переведен под домашний арест, а в апреле 2018 года оказался под подпиской о невыезде. Первоначально Сбруеву инкриминировалась ст. 159 УК РФ (мошенничество — до 10 лет лишения свободы), но позже дело переквалифицировали на более мягкую статью ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), по которой ему теперь грозит от штрафа в размере до 200 тысяч рублей до 4 лет лишения свободы.

По словам Андрея Комиссарова, расследование дела Сбруева, как и сам судебный процесс, вызывает массу вопросов. Сам процесс тянется в Московском районном суде Санкт-Петербурга с лета 2018 года. Несмотря на то, что в деле имеются две экспертизы, признавшие подпись Андрея Герцена на протоколе общего собрания участников ООО «Ди энд эй Логистика» поддельной, отмечает адвокат, судья Татьяна Трегулова по ходатайству защиты Сбруева приобщила третью. Эту экспертизу, поясняет Комиссаров, следователь Следственного управления МВД по Василеостровскому району Владимир Зарубин назначил совершенно по другому делу — о мошенничестве в сфере компьютерной информации. В нем ни Герцен, ни компания ООО «Ди энд эй Логистика», не участвуют. Сам же следователь вскоре перевелся на службу в другое место.