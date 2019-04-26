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В Колумбии от схода оползня погибли 33 человека

Происшествия

Детали

В Колумбии от схода оползня погибли 33 человека
Оползень

Богота, 26 апреля 2019, 09:57 — REGNUM  Оползень в сельской местности на юго-западе Колумбии унес жизни 33 человек, сообщает 26 апреля AMNA.

Происшествие случилось 21 апреля, и после пяти дней расследования на месте катастрофы спасатели достали тело «последнего человека, который был объявлен пропавшим», сообщает национальное агентство по устранению стихийных бедствий (UNGRD).

Оползень произошел после обильных дождей в регионе, и обрушился на рассвете на 8 домов. Среди погибших — 28 взрослых и 5 детей.

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Оползни, лавины, сели
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