Ураган «Кеннет»: в Танзании приостановили морские перевозки

Занзибар, Танзания, , 09:46 — REGNUM Морская администрация Занзибара (ZMA) приостановила морские перевозки, начиная с полудня 25 апреля. Причиной стал ураган «Кеннет», который может обрушиться на страну, передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление директора ZMA Рамадана Хуссейна.

Он также призвал рыбаков прекратить свою работу до того момента, как погодные условия не улучшатся.

Хуссейн подчеркнул, что в настоящее время жителям прибрежных районов необходимо выполнять распоряжения метеорологических служб.

Американская метеорологическая служба AccuWeather предсказала основной удар урагана на утро пятницы, 26 апреля. Стихия уже бушует в Мозамбике, а также на Коморских островах, где без света остались жители северной части главного острова, а три человека погибли. В Танзании и Мозамбике был проведена эвакуация населения.