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8 человек задержаны после обрушения строительного лифта на севере Китая

Происшествия

Полиция заинтересовалась подрядчиком и проектным руководителем

Шицзячжуан, Китай, 26 апреля 2019, 05:40 — REGNUM  Китайская полиция немедленно взяла под контроль восьмерых человек, причастных, по ее мнению, к инциденту с обрушением строительного подъёмника на строительной площадке в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Обрушение произошло около 7:20 по местному времени 24 апреля в районе Таочэн города Хэншуй, сообщили в бюро общественной безопасности КНР. После проведения поисково-спасательных работ на месте, было обнаружено 11 погибших и двое получивших серьезные ранения рабочих.

Восемь человек, включая руководителя проекта и подрядчика, были взяты под контроль. Раненые в настоящее время получают лечение в госпитале, расследование продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года в результате обрушения строительного крана в уезде Хуажун города Юэян в провинции Хунань погибли четыре человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Инцидент на строительной площадке в Китае унес жизни 11 человек

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Происшествия на стройках
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