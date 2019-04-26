8 человек задержаны после обрушения строительного лифта на севере Китая

Шицзячжуан, Китай, , 05:40 — REGNUM Китайская полиция немедленно взяла под контроль восьмерых человек, причастных, по ее мнению, к инциденту с обрушением строительного подъёмника на строительной площадке в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 25 апреля агентство Синьхуа.

Обрушение произошло около 7:20 по местному времени 24 апреля в районе Таочэн города Хэншуй, сообщили в бюро общественной безопасности КНР. После проведения поисково-спасательных работ на месте, было обнаружено 11 погибших и двое получивших серьезные ранения рабочих.

Восемь человек, включая руководителя проекта и подрядчика, были взяты под контроль. Раненые в настоящее время получают лечение в госпитале, расследование продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года в результате обрушения строительного крана в уезде Хуажун города Юэян в провинции Хунань погибли четыре человека.

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