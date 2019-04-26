Нашествие гигантских медуз произошло в британском Торки

Лондон, , 02:10 — REGNUM К берегам британского курортного города Торки приплыли большие стаи гигантских медуз, передает телеканал «Звезда».

Сообщается, что местные жители обнаружили в воде огромное количество гигантских медуз весом до 35 килограммов. Ученые успокаивают местных жителей тем, что ожоги от этих медуз не смертельны и не способны вызвать аллергическую реакцию. В настоящее время неизвестно, откуда приплыли медузы и с какой целью, ведь ранее подобных случаев в районе Торки не было зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Австралии 22 человека были госпитализированы после ожогов, возникших от контакта со смертельно опасной медузой ируканджи. Отмечается, что в декабре 2018 года у берегов Австралии было зафиксировано массовое нашествие смертельно опасных медуз — ируканджи и «португальских корабликов». От ожогов последних за полтора месяца пострадали около 22 тысяч человек.

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