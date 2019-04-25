Четверг, 25 Апреля 2019 года
22:01:54 МСК

Гендерно-сексуальный спор в «Ельцин-центре» прервала неожиданная эвакуация

Происшествия

Анонимное сообщение о заложенной бомбе заставило участников диспута заняться другими групповыми мероприятиями

Гендерно-сексуальный спор в «Ельцин-центре» прервала неожиданная эвакуация
Павел Сведомский. Оргия. 1883

Екатеринбург, 25 апреля 2019, 21:20 — REGNUM  В Екатеринбурге из-за анонимного сигнала о «минировании» был эвакуирован «Ельцин центр», сообщает 25 апреля информагентство RT.

По имеющейся информации, неизвестный «доброжелатель» сообщил о заложенной бомбе через несколько минут после начала обсуждения в «Ельцин-центре» вопросов сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

О чём успели договориться участники мероприятия, не сообщается. Начавшаяся срочная эвакуация не позволила им реализовать все свои фантазии.

Сообщается, что мероприятие было перенесено на другое время. Вероятнее всего, место его проведения останется прежним.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве из-за сообщений о бомбах эвакуируют три торговых центра

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ложные сообщения о готовящихся терактах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить