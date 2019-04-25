Четверг, 25 Апреля 2019 года
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В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка

Происшествия

Идут проверки

В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка
Иллюстрация: ГУ МЧС по Свердловской области
Спасатели МЧС на месте происшествия

Первоуральск, Свердловская область, 25 апреля 2019, 20:56 — REGNUM  В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой. ЧП случилось в здании бывшей школы-интерната, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР.

После произошедшего юноша был извлечён из-под плиты и госпитализирован. По факту ЧП идут проверки.

В областном управлении МЧС корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что о произошедшем спасателям сообщил очевидец. Мальчика достали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Подростку и его родителям помощь оказывают психологи МЧС.

На месте ЧП находятся представители администрации Первоуральска. Предстоит принять меры по ограничению доступа в аварийное здание.

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Обрушения зданий
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