В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка

Первоуральск, Свердловская область, , 20:56 — REGNUM В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой. ЧП случилось в здании бывшей школы-интерната, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР.

После произошедшего юноша был извлечён из-под плиты и госпитализирован. По факту ЧП идут проверки.

В областном управлении МЧС корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что о произошедшем спасателям сообщил очевидец. Мальчика достали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Подростку и его родителям помощь оказывают психологи МЧС.

На месте ЧП находятся представители администрации Первоуральска. Предстоит принять меры по ограничению доступа в аварийное здание.