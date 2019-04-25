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СК возбудил дело по факту стрельбы возле метро в Москве

Происшествия

В результате стрельбы у станции метро «Новые Черёмушки» 25 апреля погибли два человека

Москва, 25 апреля 2019, 18:52 — REGNUM  Главное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек в результате стрельбы возле станции метро, сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, днем 25 апреля вблизи станции метро «Новые Черёмушки» в городе Москве обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 105 УК России «Убийство» и статьёй 222 «Незаконный оборот оружия».

В настоящее время следователи и криминалисты на месте выясняют все обстоятельства произошедшего. Сообщается также, что личности погибших уже установлены.

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