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Неизвестный открыл стрельбу у станции метро в Москве и погиб

Происшествия

Подробности не сообщаются

Неизвестный открыл стрельбу у станции метро в Москве и погиб
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Полицейская машина

Москва, 25 апреля 2019, 18:20 — REGNUM  В Москве произошла стрельба возле станции метро «Новые Черёмушки», сообщает 25 апреля агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, на улице неизвестный открыл стрельбу из оружия, в результате которой пострадал человек. После этого погиб сам стрелок.

Причина конфликта и другие подробности не сообщаются. Официальной информации по случившемуся пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 25 апреля на станции «Фрунзенская» погибла пассажирка метро.

Читайте ранее в этом сюжете: На станции «Фрунзенской» метро Москвы погибла женщина

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