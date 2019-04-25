Кокорин заявил, что не испытывает неприязни к корейцам

Москва, , 18:08 — REGNUM Футболист Александр Кокорин изначально взял стул в кафе «Кофемания», чтобы подсесть к сотруднику Минпромторга РФ Денису Паку, а не для того, чтобы ударить чиновника. Об этом сообщил сам спортсмен во время дачи показаний в Пресненском районном суде Москвы 25 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я взял стул, [чтобы] сесть и поговорить. Я не хотел его трогать. Я услышал слово, но не понимал, кому сказал, я спросил, кому он это сказал, он ответил, что мне, и повторил это слово, и я машинально бросил в него стул, потому что было обидно. Я не целился ни в голову, вообще не целился. Просто стул попался под руки, махнул в его сторону. Это можно назвать, как… Не могу объяснить, всё накопилось», — сказал Кокорин.

Также спортсмен отметил, что после конфликта он и Пак примирились на словах и пожали друг другу руки. При этом, отвечая на вопросы адвоката, Кокорин отметил, что не испытывает к корейцам никакой неприязни, восхищается отдельными их футболистами.

«Я с 17 лет играю с ребятами разных национальностей. Причём в компании также были люди разных национальностей», — сказал Кокорин.