Здание Арбитражного суда Москвы эвакуировано из-за угрозы взрыва

Москва, , 14:17 — REGNUM В Москве прошла эвакуация посетителей Арбитражного суда Москвы, сообщает 25 апреля РИА Новости.

По данным агентства, на улицы выведено около четырёх тысяч человек посетителей и персонала. На месте работают экстренные службы, кинологи обследуют помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве было эвакуировано здание Пресненского районного суда. Из-за ЧП пришлось сделать перерыв в заседании суда по делу известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Позже выяснилось, что сообщение о взрывном устройстве было ложным.

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