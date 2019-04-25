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При пожаре в жилом доме в Петербурге погиб один человек

Происшествия

Еще один человек пострадал

Санкт-Петербург, 25 апреля 2019, 05:41 — REGNUM  В Санкт-Петербурге на улице Белы Куна произошел пожар в жилом доме, передает телеканал РЕН-ТВ.

Сообщается, что возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажного дома № 17 по улице Белы Куна. В результате пожара погиб один человек, еще один пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб, которые выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА РЕГНУМ, 24 апреля на севере Москвы погиб человек при пожаре в жилом доме. Сообщалось, что после ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело погибшего. Также работникам экстренных служб удалось спасти нескольких человек с вышестоящих этажей.

Читайте ранее в этом сюжете: Человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

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Пожары в жилых домах
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