При пожаре в жилом доме в Петербурге погиб один человек

Санкт-Петербург, , 05:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге на улице Белы Куна произошел пожар в жилом доме, передает телеканал РЕН-ТВ.

Сообщается, что возгорание произошло в одной из квартир пятиэтажного дома № 17 по улице Белы Куна. В результате пожара погиб один человек, еще один пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб, которые выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА РЕГНУМ, 24 апреля на севере Москвы погиб человек при пожаре в жилом доме. Сообщалось, что после ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело погибшего. Также работникам экстренных служб удалось спасти нескольких человек с вышестоящих этажей.

Читайте ранее в этом сюжете: Человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы