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Падающий гусь выбил из седла китайскую мотоциклистку

Происшествия

Женщина получила сотрясение мозга, а гусь скрылся с места ДТП

Лодянь, Китай, 25 апреля 2019, 03:40 — REGNUM  В китайской провинции Гуйчжоу падающий гусь сбил мотоциклистку, ехавшую по проезжей части на скутере, передает «Пятый канал».

Сообщается, что гусь спикировал на ехавшую женщину, в результате чего она упала со скутера. Женщину госпитализировали с сотрясением мозга, а гусь скрылся с места ДТП. Позднее полицейским удалось найти хозяина птицы. Выяснилось, что мужчина просто плохо следил за птицей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Уганде стадо бродячих слонов атаковало беременную женщину. В результате атаки женщина погибла, также пострадал ученик начальной школы. Сообщалось, что слоны покинули национальный парк и начали терроризировать близлежащие деревни.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уганде бродячие слоны убили беременную женщину

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Дорожно-транспортные происшествия
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