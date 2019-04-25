Падающий гусь выбил из седла китайскую мотоциклистку

Лодянь, Китай, , 03:40 — REGNUM В китайской провинции Гуйчжоу падающий гусь сбил мотоциклистку, ехавшую по проезжей части на скутере, передает «Пятый канал».

Сообщается, что гусь спикировал на ехавшую женщину, в результате чего она упала со скутера. Женщину госпитализировали с сотрясением мозга, а гусь скрылся с места ДТП. Позднее полицейским удалось найти хозяина птицы. Выяснилось, что мужчина просто плохо следил за птицей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Уганде стадо бродячих слонов атаковало беременную женщину. В результате атаки женщина погибла, также пострадал ученик начальной школы. Сообщалось, что слоны покинули национальный парк и начали терроризировать близлежащие деревни.

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