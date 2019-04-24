Первый вице-мэр Сочи отправится в колонию-поселение

Сочи, Краснодарский край, , 16:45 — REGNUM Приговор в отношении первого заместителя главы администрации Сочи Краснодарского края Мугдину Чермиту вынес суд 24 апреля, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Суд признал чиновника виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий.

Как доказано судом и следствием, в 2016 году в администрацию Сочи застройщик направил обращение о выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне Кудепста Адлерского района. Несмотря на то, что в техдокументации, предоставленной застройщиком, имелись нарушения, в том числе в сфере сейсмического микрорайонирования и требований пожарной безопасности, Чермит подписал разрешение. Это позволило застройщику привлечь более 336 млн рублей от сторонней организации. Кроме того, в феврале 2018 года Чермит, несмотря на множество нарушений при строительстве другого жилого дома в Адлерском районе города Сочи, выдал разрешение на ввод его в эксплуатацию. Это позволило легализовать дом, который был построен с существенными нарушениями законодательства.

Суд приговорил Мугдина Чермита к наказанию в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Отметим, что сегодня же, 24 апреля, Чермит уволился с поста первого вице-мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит был задержан в апреле 2018 года, тогда были проведены массовые задержания чиновников и застройщиков по делам о нарушениях в строительной сфере. Сам Чермит своей вины на этапе предварительного следствия не признавал.

Читайте ранее в этом сюжете: Громкое дело в отношении первого вице-мэра Сочи передано в суд