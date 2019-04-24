В Киргизии арестован боевик, готовивший теракты в Туркестане

Бишкек, , 13:56 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии совместно со своими зарубежными коллегами арестовали 28-летнего киргизстанца, находившегося в международном розыске за причастность к террористической деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По имеющейся у спецслужб информации, задержанный с 2016 года вступил в ряды боевиков одной из террористических группировок, прошел диверсионную подготовку и принимал активное участие в боевых действиях против правительственных сил на территории Сирии.

А в ноябре 2018 года главари террористов вывезли его из Сирии для формирования подпольной ячейки и ожидания прибытия других боевиков с целью дальнейшего ведения «вооруженного джихада» в странах Туркестана — осуществления терактов с применением самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия.

Арестованного киргизстанца водворили в следственный изолятор госкомитета нацбезопасности Киргизии. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение террористической подготовки».

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии за последние восемь лет количество граждан, осужденных за терроризм и экстремизм выросло в 7,6 раза — с 79 человек в 2010 году до более чем 600 человек в 2018 году. При этом каждый пятый осужденный за подобные преступления — женщина.

Отметим, что в рядах боевиков различных террористических группировок на территории Сирии, Афганистана и Ирака принимали участие в боевых действиях около 800 граждан Киргизии. Почти половина из них — женщины и дети.