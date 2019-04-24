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В Индии произошло мощное землетрясение

Происшествия

Информации о последствиях действий стихии пока не сообщается

Нью-Дели, 24 апреля 2019, 10:14 — REGNUM  В Индии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла, об этом 24 апреля сообщила геологическая служба Соединенных Штатов.

Инцидент произошел в штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке страны. Эпицентр толчков находился на глубине 40 км. О последствиях стихийного бедствия пока не сообщается.

Напомним, индийский штат Аруначал-Прадеш является наименее густонаселенным штатом Индии, здесь проживает свыше 1 млн 200 тыс. человек. Данная территория является объектом спора между Китаем и Индией.

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Землетрясения
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