Нью-Дели, , 10:14 — REGNUM В Индии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла, об этом 24 апреля сообщила геологическая служба Соединенных Штатов.

Инцидент произошел в штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке страны. Эпицентр толчков находился на глубине 40 км. О последствиях стихийного бедствия пока не сообщается.

Напомним, индийский штат Аруначал-Прадеш является наименее густонаселенным штатом Индии, здесь проживает свыше 1 млн 200 тыс. человек. Данная территория является объектом спора между Китаем и Индией.

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