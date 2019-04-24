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В Саудовской Аравии казнили 37 человек, обвиненных в терроризме

Происшествия

Тела двоих из них были выставлены в публичном месте

Эр-Рияд, 24 апреля 2019, 07:14 — REGNUM  Власти Саудовской Аравии казнили 37 человек по обвинению в террористической деятельности, сообщает 24 апреля Al Jazeera.

В заявлении министерства внутренних дел страны отмечается, что осужденные были признаны виновными в нападении на правительственные объекты, а также убийстве сотрудников безопасности.

Двое из казненных были подвешены в публичном месте в качестве демонстрации, подобное варварство вызвало негативную реакцию со стороны правозащитных организаций.

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Экономика Саудовской Аравии
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