В Саудовской Аравии казнили 37 человек, обвиненных в терроризме

Эр-Рияд, , 07:14 — REGNUM Власти Саудовской Аравии казнили 37 человек по обвинению в террористической деятельности, сообщает 24 апреля Al Jazeera.

В заявлении министерства внутренних дел страны отмечается, что осужденные были признаны виновными в нападении на правительственные объекты, а также убийстве сотрудников безопасности.

Двое из казненных были подвешены в публичном месте в качестве демонстрации, подобное варварство вызвало негативную реакцию со стороны правозащитных организаций.

Читайте ранее в этом сюжете: В Саудовской Аравии открылся южнокорейский магазин детских товаров