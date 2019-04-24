В Японии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

Токио, , 04:03 — REGNUM Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при попытке вылететь из аэропорта в префектуре Ямагата, передает телеканал NHK.

Сообщается, что пассажирский авиалайнер E-170 Embraer, принадлежащий авиакомпании Fuji Dream, перед взлетом выкатился за пределы ВПП. На борту самолета находились 64 пассажира, никто из них в результате инцидента не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля во время учений в Испании военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия 11 человек получили ранения разной степени тяжести.

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