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В Японии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

Происшествия

Пострадавших не было

В Японии пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП
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Самолёт ERJ-170 Embraer авиакомпании Fuji Dream

Токио, 24 апреля 2019, 04:03 — REGNUM  Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при попытке вылететь из аэропорта в префектуре Ямагата, передает телеканал NHK.

Сообщается, что пассажирский авиалайнер E-170 Embraer, принадлежащий авиакомпании Fuji Dream, перед взлетом выкатился за пределы ВПП. На борту самолета находились 64 пассажира, никто из них в результате инцидента не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля во время учений в Испании военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия 11 человек получили ранения разной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: Более десяти человек получили травмы во время учений в Испании

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Происшествия в аэропортах
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