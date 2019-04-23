Вторник, 23 Апреля 2019 года
22:19:16 МСК

В Версале произошёл сильный пожар

Происшествия

Горел автосалон, расположенный недалеко от знаменитой резиденции французских королей

В Версале произошёл сильный пожар
Иллюстрация: Twitter.com/jodorlando

Версаль, Франция, 23 апреля 2019, 21:26 — REGNUM  Крупный пожар случился во Франции, в городе Версаль, сообщает 23 апреля портал Franceinfo.

По информации портала, огонь разбушевался недалеко от знаменитой резиденции французских королей. Возгорание произошло в автосалоне и не затронуло исторических объектов.

Экстренные службы быстро сосредоточили свыше 80 пожарных и спецтехнику, опасаясь распространения огня на жилые дома. Пожар был потушен, о пострадавших пока сообщений нет.

Стоит отметить, что в СМИ и соцсетях начали распространяться сообщения, связывающие это происшествие с пожаром, который произошел 15 апреля в соборе Парижской Богоматери.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за загоревшегося автомобиля в Москве эвакуировали торговый центр

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в учреждениях торговли
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить