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В Москве полицейского заподозрили в крупном мошенничестве

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Москва, 23 апреля 2019, 13:58 — REGNUM  В Москве полицейские задержали одного из сотрудников УВД по Юго-Восточному административному округу по подозрению в мошенничестве в крупном размере, сообщила 23 апреля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками главного управления собственной безопасности МВД России задержан один из сотрудников УВД по ЮВАО города Москва, который подозревается в совершении мошеннических действий», — сообщила Волк.

По ее словам, в отношении задержанного возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Ингушетии вынес приговор высокопоставленному сотруднику полиции, который похитил более 8,3 млн рублей у своих подчиненных.

Читайте подробнее: Высокопоставленный полицейский в Ингушетии позарился на деньги коллег и сел

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