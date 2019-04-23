В Вильнюсе вандалы разрушили могилу графа Тышкевича

Вильнюс, , 13:49 — REGNUM На Бернардинском кладбище в Вильнюсе неизвестными вандалами было разрушено надгробие на могиле Антония Тышкевича, героя Отечественной войны 1812 года. Были уничтожены изображения шлема и меча на надгробии.

Это уже не первый случай повреждения надгробий на этом кладбище. В прошлом году здесь была повреждена могила известного вильнюсского врача и литератора Владислава Загорского. Как правило, повреждаются памятники этнических поляков.

Могила Антония Тышкевича была приведена в порядок в числе других в преддверии визита в Вильнюс в 2005 году тогдашнего президента Польши Александра Квасьневского, который посетил кладбище.

Граф Антоний Тышкевич (1784−1871) служил в кавалерии Русской императорской армии. Герой Отечественной войны 1812 года. Участвовал в сражениях под Аустерлицем, Смоленском и Бородино. Польское радио, сообщившее об инциденте на кладбище, отмечает, что граф был награждён многими орденами, но забывает указать, что это были в основном русские ордена.