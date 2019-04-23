К северу от ДМЗ между Северной и Южной Кореей произошел лесной пожар

Йончхон, Южная Корея, , 12:11 — REGNUM К северу от южнокорейского уезда Йончхон, провинция Кёнгидо, где проходит демилитаризованной зона между Северной и Южной Кореей произошел лесной пожар. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на Лесную службу Южной Кореи.

По их словам, пожар начался 22 апреля в 18:00 по местному времени со стороны Северной Кореи.

По предварительным данным, размер ущерба составила 35 га. 80% поврежденных территорий находится в Северной Корее, 20% — в Южной Корее.

По состоянию на 23 апреля в 6:00 по местному времени, Лесная служба Южной Кореи отправила четыре вертолета в ДМЗ после того, как получила разрешение на полет в данной зоне.

«Мы подготовили бригаду пожарных, состоящую из 20 человек и всю необходимую технику на случай, если распространение огня повторится», — сообщили представители Лесной службы.