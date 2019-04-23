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Полицейский в Нигерии врезался на автомобиле в толпу людей

Происшествия

По предварительной версии, водитель потерял управление

Абуджа, 23 апреля 2019, 02:46 — REGNUM  Полицейский на северо-востоке Нигерии въехал на автомобиле в толпу людей, участвовавших в праздничном шествии в честь Пасхи, в результате столкновения погибли по меньшей мере 11 человек, сообщает Agence France-Presse.

Сообщается, что инцидент произошел 21 апреля. Согласно данным агентства, в результате столкновения погибли 11 человек, еще 30 человек получили травмы различной степени тяжести. Сам водитель автомобиля погиб в результате ДТП. По предварительной версии, автомобиль врезался в толпу из-за того, что водитель потерял управление. В настоящее время полиция ведет расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в японской столице Токио мусоровоз врезался в толпу прохожих после столкновения с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали десять человек. Инцидент расследует полиция.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии мусоровоз врезался в толпу прохожих

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Дорожно-транспортные происшествия
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