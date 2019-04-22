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При крушении легкомоторного самолёта в Техасе погибли шесть человек

Происшествия

Самолёт Beechcraft разбился при заходе на посадку

Керрвиль, США, 22 апреля 2019, 21:59 — REGNUM  Шесть человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в американском штате Техас, передаёт 22 апреля The New York Post.

По информации издания, самолёт Beechcraft BE58 разбился при заходе на посадку в шести милях от аэропорта города Керрвиль.

На борту воздушного судна находились пилот и пятеро пассажиров. При крушении все они погибли на месте.

Причины и обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны. Для проведения расследования на место аварии направлены представители Федерального управления гражданской авиации США.

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Авиапроисшествия
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