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Около 100 боевиков ВСУ заболели корью в Донбассе — Филипоненко

Происшествия

Всему виной антисанитария

Луганск, 22 апреля 2019, 15:07 — REGNUM  В расположении 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ зафиксирована вспышка кори, заявил 22 апреля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«По информации источника, в медицинские учреждения населенных пунктов Счастье и Обозное обратилось более 100 военнослужащих с вышеуказанным диагнозом», — рассказал представитель Народной милиции ЛНР.

Филипоненко отметил, что причиной болезни стало отсутствие элементарных бытовых условий и несоблюдение санитарных норм в подразделении.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине с начала года корью заболели более 40 тыс. человек. После непродолжительного спада заболеваемость вновь начала расти.

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Война в Донбассе
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