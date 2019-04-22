Из музея в Чили похищены личные вещи экс-президента Сальвадора Альенде

Сантьяго, , 13:56 — REGNUM В столице Чили из музея украдены личные вещи бывшего президента страны Сальвадора Альенде, сообщает радио Biobio 21 апреля.

Группа неизвестных проникла в дворец Хейреманс в Сантьяго, где располагается Музей солидарности Сальвадора Альенде и фонд его имени. Среди украденных вещей — оригинальное удостоверение члена Социалистической партии Чили, наручные часы президента, синий докторский плащ. Также вынесены две картины маслом, написанные чилийским художником и академиком Уго Риверой-Скоттом в 1960-е годы. Это «Живопись» и «Синие квадраты», оценивающиеся в $10 тыс. Воры вынесли два компьютера, принадлежащих фонду.

Лидер левой коалиции Сальвадор Альенде пришел к власти в результате президентских выборов 1970 года. Он погиб 11 сентября 1973 года в ходе государственного переворота, возглавляемого Аугусто Пиночетом. До сих пор историки спорят о том, была ли его смерть насильственной или самоубийством.