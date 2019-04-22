Понедельник, 22 Апреля 2019 года
13:57:46 МСК

Из музея в Чили похищены личные вещи экс-президента Сальвадора Альенде

Происшествия

Воры также вынесли картины и компьютеры

Сантьяго, 22 апреля 2019, 13:56 — REGNUM  В столице Чили из музея украдены личные вещи бывшего президента страны Сальвадора Альенде, сообщает радио Biobio 21 апреля.

Группа неизвестных проникла в дворец Хейреманс в Сантьяго, где располагается Музей солидарности Сальвадора Альенде и фонд его имени. Среди украденных вещей — оригинальное удостоверение члена Социалистической партии Чили, наручные часы президента, синий докторский плащ. Также вынесены две картины маслом, написанные чилийским художником и академиком Уго Риверой-Скоттом в 1960-е годы. Это «Живопись» и «Синие квадраты», оценивающиеся в $10 тыс. Воры вынесли два компьютера, принадлежащих фонду.

Лидер левой коалиции Сальвадор Альенде пришел к власти в результате президентских выборов 1970 года. Он погиб 11 сентября 1973 года в ходе государственного переворота, возглавляемого Аугусто Пиночетом. До сих пор историки спорят о том, была ли его смерть насильственной или самоубийством.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хищения из музеев
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить