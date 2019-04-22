Понедельник, 22 Апреля 2019 года
11:06:55 МСК

В горах Канады найдены тела троих альпинистов

Происшествия

Группа пыталась покорить восточный склон пика Хаус в национальном парке Банф

Оттава, 22 апреля 2019, 11:03 — REGNUM  21 апреля в Канаде были обнаружены тела троих пропавших профессиональных альпинистов, пишет газета Der Bild.

Хансйорг Ауэр (35 лет, Австрия), Дэвид Лама (28 лет, Австрия) и Джесс Роскелли (36 лет, США) были найдены мертвыми в национальном парке Банф спустя четыре дня после исчезновения. Все трое были известными в своей сфере альпинистами международного уровня, однако снежная лавина не оставила им шансов на выживание.

Как сообщало ИА REGNUM, альпинисты намеревались покорить восточный склон пика Хаус. Поиски пропавших прерывались из-за погодных условий.

Читайте ранее в этом сюжете: Три альпиниста погибли из-за схода лавины в Канаде

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Альпинизм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить