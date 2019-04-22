В горах Канады найдены тела троих альпинистов

Оттава, , 11:03 — REGNUM 21 апреля в Канаде были обнаружены тела троих пропавших профессиональных альпинистов, пишет газета Der Bild.

Хансйорг Ауэр (35 лет, Австрия), Дэвид Лама (28 лет, Австрия) и Джесс Роскелли (36 лет, США) были найдены мертвыми в национальном парке Банф спустя четыре дня после исчезновения. Все трое были известными в своей сфере альпинистами международного уровня, однако снежная лавина не оставила им шансов на выживание.

Как сообщало ИА REGNUM, альпинисты намеревались покорить восточный склон пика Хаус. Поиски пропавших прерывались из-за погодных условий.

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