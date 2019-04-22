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В Колумбии жертвами оползня стали 19 человек

Происшествия

Оползень произошел в муниципалитете Росас на Панамериканском шоссе

Богота, 22 апреля 2019, 05:52 — REGNUM  Сход оползня в департаменте Каука в Колумбии стал причиной гибели 19 человек. Еще пятеро пострадали, говорится в сообщении колумбийской службы гражданской обороны в Twitter.

Оползень произошел в муниципалитете Росас на Панамериканском шоссе, между городами Попаян и Пасто. Ранее было известно о 14 погибших.

Пострадавшим оказали неотложную помощь. Соболезнования родственникам погибших выразил президент страны Иван Дуке.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Колумбии время от времени страдают от оползней, наводнений и селей. Так, в октябре 2018 года оползень произошел в городе Маркеталиа в центральной Колумбии. Погибли 12 человек, включая четверых детей, еще 53 человека были извлечены из-под завалов живыми.

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Оползни, лавины, сели
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