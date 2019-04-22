Иностранная туристка убита в Нигерии

Лагос, Нигерия, , 04:48 — REGNUM Два человека, включая иностранную туристку, погибли при нападении вооруженных людей на виллу в нигерийском штате Кадуна. Еще три человека похищены, сообщает нигерийское издание Daily Trust.

Нападение произошло вечером 20 апреля, когда на вилле Каюру была вечеринка. Вооруженные люди открыли огонь, убив двух и ранив 12 человек. Трёх человек они забрали с собой.

Полиция выяснила, что на вилле отдыхали туристы, прибывшие из Лагоса. Погибшая иностранка оказалась подданной Великобритании, сотрудницей Корпуса милосердия Нигерии по имени Фей Муни. О трагедии проинформировано британское посольство и родственники погибшей.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Нигерии действует радикальная исламистская организация «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в 2015 году присягнувшая на верность «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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