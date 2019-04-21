В японском городе Кобе автобус наехал на группу пешеходов

Кобе, Япония, , 11:06 — REGNUM Пассажирский автобус совершил наезд на группу пешеходов в городе Кобе на западе Японии 21 апреля. Об этом сообщает информационное агентство «Киодо Цусин».

Пожарная служба города получила сообщение об аварии возле станции Санномия в 14:00 по местному времени. Прибывшие службы экстренной помощи зафиксировали, что при ДТП погиб один человек, ещё семь пешеходов получили ранения.

64-летний водитель автобуса задержан местной полицией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля американский военнослужащий был задержан в японской префектуре Окинава за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

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