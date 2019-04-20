София, , 13:55 — REGNUM

Два человека погибли в результате крушения лёгкого самолёта возле болгарского города Пловдив. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба МВД Болгарии.

Инцидент произошёл около 10:30 в районе села Оризаре в окрестностях Пловдива. Легкомоторный двухместный самолёт был частным воздушным судном.

В результате аварии погибли пилот и пассажир самолёта. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUMсообщало о крушении легкомоторного самолёта в американском городе Мериден в штате Коннектикут При падении воздушного судна пострадали два человека. Также была нарушена линия электропередач, в результате чего около 13 тысяч человек остались без электроэнергии.