Воронеж, 20 апреля 2019, 09:42 — REGNUM
В результате дорожно-транспортного происшествия в Воронеже погибли четыре человека. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Воронежской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в 5:10 на Ленинском проспекте в Воронеже. Столкнулись легковой автомобиль KIA Optima, которым управлял 33-летний местный житель и автобус ПАЗ, за рулем которого находился 55-летний водитель.
Оба водителя в результате ДТП погибли. Также погибли две женщины, находившиеся в легковом автомобиле. В автобусе пассажиров не было.
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