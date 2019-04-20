Воронеж, , 09:42 — REGNUM

В результате дорожно-транспортного происшествия в Воронеже погибли четыре человека. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Воронежской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 5:10 на Ленинском проспекте в Воронеже. Столкнулись легковой автомобиль KIA Optima, которым управлял 33-летний местный житель и автобус ПАЗ, за рулем которого находился 55-летний водитель.

Оба водителя в результате ДТП погибли. Также погибли две женщины, находившиеся в легковом автомобиле. В автобусе пассажиров не было.

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