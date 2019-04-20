Москва, 20 апреля 2019, 05:06 — REGNUM
Возгорание произошло в частном доме в Новом Москве, передает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев произошедшего.
Сообщается, что пожар в частном доме произошел в поселке Шишкин Лес в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы. Очевидцы сообщают об открытом горении частного дома. Информации о пострадавших пока нет. Выясняются подробности и обстоятельства произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 апреля в городе Златоусте в Челябинской области загорелся заброшенный деревянный дом. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. При осмотре места происшествия спасатели обнаружили тело обгоревшего мужчины.
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