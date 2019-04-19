Следствие могло изъять не тот стул, которым били Пака

Москва, , 16:26 — REGNUM Уверенности в том, что следствие изъяло именно тот стул, которым нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин якобы ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака, нет. Об этом на заседании Пресненского суда Москвы заявил менеджер «Кофемании» Александр Копылов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Свидетель рассказал, что во время проведения допроса следователи потребовали от него указать на конкретный стул, который был использован нападавшим во время конфликта в зале ресторана.

На ответ менеджера, что стул он указать не может, девушка, проводившая допрос, заявила, что если он не сможет этого сделать, следствию придется изъять все стулья для проведения экспертизы. Копылов отметил, что это повлекло бы за собой закрытие кафе, что, разумеется, нежелательно. Тем не менее, свидетель ответил следователю, что он не знает, какой именно стул из почти двухсот мог быть задействован в конфликте.

Затем в зал «Кофемании» зашёл техник и начал стандартную процедуру проверки стульев на шаткость.

«Подошёл техник, начал проверять первый стул на шаткость, девушка сказала: «тогда мы его заберём». Я слышал разговор, что «не важно какой, будем забирать любой», — заявил Копылов.