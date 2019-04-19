В Новосибирской области сгорело здание сельской администрации

Новосибирск, , 06:52 — REGNUM Вздании администрации села Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области сегодня утром, 19 апреля, произошёл пожар. Из-за того, что возгорание было обнаружено слишком поздно, огонь распространился на довольно большую площадь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На данный момент в административном двухэтажном здании пожар фактически ликвидирован. На месте пожарные завершают проливку и разбор сгоревших конструкций. На месте работают три пожарных расчёта и добровольная пожарная команда. По предварительной информации, пожар приобрёл большие размеры из-за позднего обнаружения и сообщения в оперативные службы. В настоящее время дознаватели устанавливают причину возгорания. Площадь пожара на момент прибытия первого подразделения составляла 500 кв.м. Дальше этой площади пожар не распространился», — сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Также в здании, где располагалась администрация, находился сельский клуб и библиотека.

На видео, которое уже появилось в сети, видно, что горит кровля здания.

Отметим, что здание администрации размещено на ул. Садовая д.2 в селе Светлая Поляна. Главой Светлополянского сельского совета являетсяДавит Андресян.