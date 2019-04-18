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Путин дал оценку пожару в соборе Парижской Богоматери

Происшествия

«Мы все смотрели на это со слезами на глазах»

Путин дал оценку пожару в соборе Парижской Богоматери
Wandrille de Préville
Пожар в соборе Парижской Богоматери

Москва, 18 апреля 2019, 18:07 — REGNUM  Пожар в соборе Парижской Богоматери, символе общеевропейской цивилизации, вызывал слёзы, заявил 18 апреля президент России Владимир Путин в ходе встречи с французскими бизнесменами.

Глава Российского государства подчеркнул, что Нотр-Дам является символом не только Франции, но и «общеевропейской цивилизации, европейской культуры».

«Мы все сожалеем, мы все смотрели на это со слезами на глазах», — сказал Владимир Путин.

«Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении. Мне также известно, что те российские компании, которые работают вместе с вами, которые работают во Франции либо с французскими партнёрами, тоже готовы присоединиться», — отметил президент России.

Напомним, ранее Владимир Путин уже предлагал помощь российских реставраторов в деле восстановления древнего собора, сильно пострадавшего от пожара 15 апреля.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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